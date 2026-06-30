Motta: tarefa de Durigan é hercúlea em unir equilíbrio fiscal e medidas públicas de apoio

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse nesta terça-feira, 30, que o ministro da Fazenda, Dario Durigan, tem lidado com uma tarefa "hercúlea de manter o equilíbrio fiscal" com a "priorização de políticas" como o Plano Safra, de apoio aos setores da economia. "A sua tarefa, ministro Dario (Durigan), tem sido hercúlea de manter o equilíbrio fiscal, tão necessário para o crescimento econômico, aliado à priorização de políticas como essa (Plano Safra), que também são fundamentais para o País", declarou Motta, em breve discurso durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra no Palácio do Planalto nesta terça pela manhã.

Motta elogiou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo "esforço" em "renovar" o Plano Safra e disse que o Planalto demonstra que "a preocupação do governo é poder olhar para o agro como um todo".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O governo federal lança o Plano Safra voltado a todo o agronegócio agora pela manhã. O presidente Lula lança o Plano Safra para a agricultura familiar, também hoje, mais à tarde, demonstrando que a preocupação do governo é poder olhar para o agro como um todo, desde o pequeno ao maior empreendedor, reconhecendo a importância que cada um cumpre para a cadeia produtiva nacional", afirmou o parlamentar. "Todo esforço do governo, do Ministério da Agricultura, de renovar essa grande política pública que é o Plano Safra, só demonstra cada vez mais a importância que o agronegócio tem para o nosso País. Agro gera emprego e renda e tem importância muito grande no que diz respeito à configuração e conformação do PIB do nosso País".

O presidente da Câmara também disse que a Casa Baixa do Congresso sempre teve "consonância e convergência com o agronegócio" e que "não faltou" com o agro nas votações no Legislativo.

"Enquanto presidente da Câmara, posso atestar que sempre tivemos consonância e convergência com o agronegócio brasileiro. Em tudo o que foi possível construir nesse período, a Câmara não faltou. Estamos aqui não só para prestigiar esse bom momento, mas para renovar o compromisso de estarmos sempre de portas abertas para fortalecer o agro do nosso País", disse ele.