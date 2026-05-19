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ECONOMIA

Motta sobre votar regulamentação da PEC 6x1 antes das eleições: ideia é que sim

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 15:32:00 Editado em 19.05.2026, 15:42:34
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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que planeja dar andamento ao projeto de lei de regulamentação de setores econômicos específicos de forma conjunta com a proposta de emenda à Constituição que dá fim à escala 6x1. As declarações ocorreram na tarde desta terça-feira, 19, à imprensa, ao chegar à reunião com líderes partidários na Câmara.

"Ainda não tem nada fechado. Vamos debater para tentar fazer com que as duas propostas, tanto a PEC quanto a regulamentação, possam caminhar conjuntamente", disse Motta a jornalistas.

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O presidente da Câmara também afirmou que pretende se reunir no fim da tarde desta terça com o relator da PEC da escala 6x1, deputado Leo Prates (Republicanos-BA).

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6X1/JORNADA/PEC/CÂMARA/HUGO MOTTA
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