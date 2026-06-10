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Motta: redução da jornada já foi aprovada na Câmara; PEC está no Senado, que tem autonomia

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em 10.06.2026, 13:35:00 Editado em 10.06.2026, 13:43:01
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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), reiterou em uma postagem na rede social X que a Casa já aprovou o fim da escala 6x1. A publicação ocorre num momento em que a pauta da Câmara está trancada por uma decisão do governo de pressionar o Senado a dar andamento à proposta de emenda à Constituição (PEC) que estabelece a escala 5x2.

Nesta quarta-feira, 10, Motta reforçou a "autonomia" na condução da matéria. "Em 27/5, a Câmara dos Deputados aprovou a redução da jornada de trabalho para 40 horas, com dois dias de descanso na semana, sem redução salarial. Agora, a PEC está sendo discutida no Senado, que tem autonomia na condução", escreveu.

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O presidente da Câmara continuou: "O projeto enviado pelo Governo Federal para a Câmara em regime de urgência trata do mesmo assunto: a redução de jornada de trabalho que já foi aprovada em nossa Casa."

Na sequência, o deputado disse que a Câmara agora tem o objetivo de aumentar o limite de faturamento dos microempreendedores individuais (MEIs). "Uma agenda que conversa diretamente com a redução da jornada", acrescentou.

Conforme mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a base do governo admite que o travamento da pauta da Câmara representa uma tática para pressionar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), a avançar com a PEC da escala 6x1.

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A estratégia, porém, gera controvérsias entre os deputados, que se veem prejudicados mesmo após terem ajudado o governo com a aprovação da proposta.

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6X1/JORNADA/PEC/HUGO MOTTA
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