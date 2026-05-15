Motta pauta PLP dos combustíveis para a próxima semana na Câmara

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), convocou para a próxima terça-feira, 19 de maio, às 14 horas, uma reunião com os líderes das bancadas.

Motta pautou para a semana que vem a votação do "PLP dos combustíveis", projeto de lei complementar que autoriza que renúncias de receita para combater os impactos da guerra no Oriente Médio nos combustíveis sejam compensadas por meio do aumento extraordinário de receita da União, no exercício financeiro de 2026.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A autoria da matéria é do líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS).

Motta também pautou a votação do projeto que institui o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes (Profert), entre outras propostas.