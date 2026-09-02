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Motta marca votação de MP das blusinhas para 13h55 desta 5ªF; Alcolumbre diz que vai esclarecer

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse que vai se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para esclarecer os horários das sessões desta quinta-feira, 3, considerando a intenção de que a Câmara e o Senado aprovem as Medidas Provisórias em tramitação, como a MP da "taxa das blusinhas".

Alcolumbre disse que tinha a informação de que Motta pautaria a MP às 9h no plenário da Câmara e que, portanto, o Senado realizaria a votação às 11h. No entanto, Motta convocou uma sessão para as 13h55 desta quinta. "Vou ao encontro do presidente Hugo Motta para esclarecer o horário das sessões", declarou Alcolumbre, no plenário.

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TAXA DAS BLUSINHAS/MP/COMISSÃO MISTA/VOTAÇÃO
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