Motta marca votação de MP das blusinhas para 13h55 desta 5ªF; Alcolumbre diz que vai esclarecer

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse que vai se encontrar com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para esclarecer os horários das sessões desta quinta-feira, 3, considerando a intenção de que a Câmara e o Senado aprovem as Medidas Provisórias em tramitação, como a MP da "taxa das blusinhas".

Alcolumbre disse que tinha a informação de que Motta pautaria a MP às 9h no plenário da Câmara e que, portanto, o Senado realizaria a votação às 11h. No entanto, Motta convocou uma sessão para as 13h55 desta quinta. "Vou ao encontro do presidente Hugo Motta para esclarecer o horário das sessões", declarou Alcolumbre, no plenário.