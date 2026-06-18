Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Motta indica que vai manter relator de renegociação de dívida rural criticado pelo agro

Escrito por Danielle Brant e Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 16:01:00 Editado em 18.06.2026, 18:54:54
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que a tendência é de manter o deputado Afonso Hamm (PP-RS) na relatoria do projeto de renegociação das dívidas rurais, apesar das críticas da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) à atuação do parlamentar.

O projeto foi aprovado no Senado no dia 10, sob críticas do governo. Como os senadores mexeram no texto, a Câmara dará a palavra final sobre a proposta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"Nós sempre mantemos esse costume de que quem relatou a matéria na Câmara, quando a matéria volta, continua relatando, até para manter a coerência do texto", afirmou.

"Tem que lembrar também que a gente tem limite do que pode se mexer no texto. Quando altera, nós não podemos mais botar assuntos que não estiveram. A gente tende a manter o relator", disse.

Como mostrou o Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), o setor produtivo vem defendendo a mudança de relator na Casa. Liderança de entidade do agro aponta, sob reserva, que o setor defende um relator moderado e com capacidade de diálogo em um projeto "dessa significância".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um dos nomes cotados era o do deputado Alceu Moreira (MDB-RS), que participou das discussões com governo, senadores e entidades agropecuárias. Já o governo articulava que fosse indicado um parlamentar da base aliada, como o líder do governo na Câmara, deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS), ou que fosse nomeado alguém "alheio à discussão", sem ligação com a bancada da agropecuária.

O agronegócio quer acelerar a votação do projeto na Câmara para que ele seja implementado para o próximo Plano Safra, que começa em 1º de julho, em menos de 15 dias. Em contrapartida, como mostrou o Estadão/Broadcast, o governo trabalha para segurar o texto, alegando elevado impacto fiscal da medida - o projeto é visto como "pauta-bomba". O governo também sinaliza que pode vetar ou judicializar o tema por potencialmente ferir a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Ainda não há data para apreciação do tema na Casa. Ao Estadão, Motta disse que vai deixar o "assunto amadurecer um pouco" para "entender qual será o momento de ser votado". Motta disse que, mesmo durante a votação no Senado, já indicou ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que precisaria conhecer a proposta, ouvir o governo e ser "correto do ponto de vista fiscal" ao analisar o impacto do projeto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Já a FPA quer mostrar a Motta que a renegociação das dívidas não é uma "pauta-bomba" e trabalha para "sensibilizá-lo" quanto à necessidade de análise célere do tema.

A bancada do agro refuta a alcunha ao projeto dada pelo governo, alegando que o texto é autorizativo, ou seja, autoriza o governo a usar os recursos dos fundos para a criação de uma linha especial de refinanciamento. Um encontro entre a diretoria da bancada e Motta para tratar do projeto está previsto para a próxima terça-feira, em Brasília.

Motta tem se mostrado insatisfeito com a versão aprovada no Senado, reclamando a interlocutores que o projeto ficou "muito ampliado". À bancada do agro, a maior do Congresso, ele vem passando o recado de que o texto precisará ser "aperfeiçoado" pela Câmara e que ouvirá todos contrapontos envolvidos, tanto do governo quanto do setor produtivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A bancada contesta as projeções do Ministério da Fazenda, que estima impacto de R$ 140 bilhões em 13 anos, e calcula efeito menor, de R$ 65 bilhões no período, com custo máximo de R$ 5 bilhões por ano e potencial de alcance de até R$ 100 bilhões em financiamentos "estressados" que atendam aos critérios do enquadramento do texto.

Técnicos do Legislativo que construíram a proposta argumentam que o impacto fiscal é menor dado o caráter autorizativo do projeto e a previsão de funding de recursos de fundos supervisionados pela Fazenda, como fundos constitucionais, sem impacto no resultado primário.

Ajustes no texto

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em meio à pressão para que o projeto seja votado "o quanto antes", a FPA acena para possíveis ajustes no texto. O presidente da bancada, deputado federal Pedro Lupion (Rep-PR), afirmou, em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast, que a frente está disposta a negociar e articular mudanças quanto ao parecer, desde que o projeto "não perca sua essência". "Vejo uma negociação ampla dentro da Câmara, para trabalhar isso profundamente, mas também temos pressa", afirmou Lupion.

Mas a margem para alterações na Câmara é "pequena", como lembra Motta. Entre os pontos que são sensíveis ao governo e ao setor bancário e vistos como "difíceis" de serem revisados pela bancada da agropecuária está a abrangência do projeto que inclui dívidas de produtores adimplentes (com pagamento em dia das prestações) e a inclusão de empréstimos não bancários, firmados entre produtores e fornecedores por meio de Cédulas de Produto Rural (CPRs).

Já o governo considera "inegociável" a exclusão do projeto à autorização de uso de recursos do Fundo Social do Pré-Sal, sob argumento de que configura desvio de finalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Parlamentares ouvidos pela reportagem reconhecem que a Câmara "não tem muito o que fazer" quanto ao texto. Para esses parlamentares, ou a Câmara aceita o substitutivo aprovado pelo Senado como está ou rejeita o texto. Não há muita margem de manobra para alterações no projeto, disse um senador. Há ainda a possibilidade de o governo vetar trechos do projeto.

A liderança do governo na Câmara passou a defender nesta semana a retomada do texto original do projeto de lei, versão aprovada na Casa em julho de 2025.

Em nota à imprensa, Paulo Pimenta afirmou que a prioridade do governo será "construir uma articulação para restabelecer a proposta original, concebida para atender agricultores gaúchos prejudicados por sucessivas estiagens e pelas enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul'.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
DÍVIDAS RURAIS/PROJETO/CÂMARA/RELATORIA/AFONSO HAMM
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV