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Motta inclui PLP dos Combustíveis na pauta de terça-feira, dia 30

Escrito por Gabriel Máximo e Isadora Duarte (via Agência Estado)
Publicado em 25.06.2026, 19:01:00 Editado em 25.06.2026, 19:13:19
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O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta de votações da próxima terça-feira, 30, o projeto de lei complementar que autoriza o governo federal a usar a arrecadação extra para reduzir os impostos sobre os combustíveis.

Segundo apurou o Broadcast Agro, Motta foi convencido a colocar a matéria em votação após uma reunião com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), na terça-feira, 23. No mesmo dia, ele também se reuniu com a relatora da proposta, deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), e representantes do setor sucroenergético.

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Câmara combustíveis Motta Pauta PLP
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