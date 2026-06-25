Motta inclui PLP dos Combustíveis na pauta de terça-feira, dia 30

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta de votações da próxima terça-feira, 30, o projeto de lei complementar que autoriza o governo federal a usar a arrecadação extra para reduzir os impostos sobre os combustíveis.

Segundo apurou o Broadcast Agro, Motta foi convencido a colocar a matéria em votação após uma reunião com integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), na terça-feira, 23. No mesmo dia, ele também se reuniu com a relatora da proposta, deputada Marussa Boldrin (Republicanos-GO), e representantes do setor sucroenergético.