Motta define deputado Leo Prates, do Republicanos, como relator da PEC do fim da escala 6x1

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou o deputado federal Leo Prates (Republicanos-BA) como o relator da comissão especial sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá fim à escala 6x1. A escolha foi comunicada à imprensa nesta terça-feira, 28.

Motta também disse ter escolhido o deputado Alencar Santana (PT-SP) para presidir a comissão especial.

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O presidente da Câmara disse que a instalação do colegiado ocorrerá nesta quarta-feira, 29, às 14 horas.

Ele reiterou ainda a previsão de que as votações na comissão especial e no plenário da Câmara aconteçam até o fim de maio. "Depois de uma longa reflexão e de podermos ouvir também as lideranças partidárias, os diversos parlamentares que têm participado do debate da redução da jornada de trabalho da classe trabalhadora do Brasil, estamos aqui nesta tarde para anunciar os parlamentares que terão a responsabilidade de tocar a comissão especial, que será instalada na tarde de amanhã para discutir o texto da PEC 6x1, da redução da jornada de trabalho", disse.

Questionado se há compromisso da Câmara de dar fim à escala 6x1, ou se há possibilidade de haver apenas a redução das horas trabalhadas, Motta respondeu: "Todos esses detalhes serão discutidos na comissão especial. O que eu posso adiantar é que o compromisso da Casa é elaborar o melhor texto possível, para que tenhamos a redução da jornada de trabalho sem redução salarial."

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Motta disse também que a deseja garantir "um tempo a mais" aos trabalhadores brasileiros e que a redução de jornada deve aumentar a produtividade.

O presidente da Câmara informou que ainda vai tratar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), sobre o cronograma das duas Casas para a PEC.