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Motta anuncia que terceirizados da Câmara adotarão escala 5x2 já na próxima semana

Escrito por Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Após a promulgação da emenda constitucional que põe fim à escala de trabalho 6x1 e reduz a jornada para 40 horas semanais, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta sexta-feira, 16, que a Casa adotará imediatamente o regime 5x2 para seus funcionários terceirizados.

"Serão beneficiados os cerca de 1.700 trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que estão na escala 6x1. Pessoas que cuidam todos os dias desta casa e ajudam a Câmara a funcionar. Entre elas, estão mais de 600 mulheres", declarou o deputado, ao lado do diretor-geral da Câmara, Guilherme Barbosa Brandão, em vídeo publicado nas redes sociais.

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Motta destacou que a emenda dá prazo de um ano para adequação dos contratos à mudança trabalhista, mas disse que, para os funcionários da Casa, a implementação dos ajustes ocorrerá já na próxima semana.

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CÂMARA/MOTTA/ANÚNCIO/TERCEIRIZADOS/ESCALA 5X2
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