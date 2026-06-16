Motta adia reunião de líderes em meio a possível retirada da urgência sobre PL da escala 6x1

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), adiou de 14h para as 15h a reunião de líderes prevista para a tarde desta terça-feira, 16, para debater a pauta de votações da Casa nesta semana. A alteração acontece em meio à indefinição sobre a tramitação do projeto de lei enviado pelo governo sobre o fim da escala 6x1.

Segundo apurou o Broadcast Político, pela manhã, Motta informou a líderes partidários que o governo havia decidido retirar o regime de urgência constitucional sobre a proposta, que está travando a pauta do plenário desde 30 de maio.

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Com isso, a apreciação do texto não aconteceria mais nesta terça-feira, como anteriormente previsto. Designado relator da matéria, o deputado Leo Prates (Republicanos-BA) inclusive apresentaria seu parecer aos líderes da Casa durante o encontro desta tarde, mantendo o mesmo conteúdo da proposta de emenda à Constituição (PEC) aprovada no final de maio.

A posição foi reforçada pelo ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, em entrevista à GloboNews. "É importante dizer que esse PL que nós apresentamos com urgência urgentíssima foi para, de certa forma, adaptar algo que não fosse resolvido na PEC, uma espécie de projeto para regulamentar a PEC. Nós conversamos com o presidente Hugo Motta ontem, até as 14 horas nós vamos retirar a urgência", declarou o chefe da articulação política do governo.

Até a publicação desta nota, no entanto, a retirada ainda não havia acontecido.