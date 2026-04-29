Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Motiva: Lucro líquido ajustado soma R$ 627 milhões no primeiro trimestre de 2026

Escrito por Elisa Calmon (via Agência Estado)
Publicado em 29.04.2026, 19:50:00 Editado em 29.04.2026, 19:59:10
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Motiva reportou lucro líquido ajustado consolidado de R$ 627 milhões no primeiro trimestre de 2026. A cifra representa uma alta de 16,3% em relação a igual intervalo de 2025.

"O primeiro trimestre de 2026 evidenciou o impacto da otimização e da simplificação do portfólio e do programa de eficiência em curso na companhia", afirmou o CEO da Motiva, Miguel Setas. O executivo acrescentou que a empresa manteve a seletividade na alocação de capital e disciplina financeira, que sustentaram o crescimento rentável.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O Ebitda ajustado consolidado da empresa somou R$ 2,240 bilhões no período, alta anual de 9,3%. A margem Ebitda ajustada consolidada cresceu 2,2 pontos porcentuais, atingindo 67,3%.

No segmento de rodovias, o Ebitda ajustado foi de R$ 1,93 bilhão, com o aumento de 4,1 pontos porcentuais da margem Ebitda Ajustada, para 82,4%. Esses números refletem a otimização do portfólio, com a repactuação do contrato de concessão da BR-163/MS (hoje, Motiva Pantanal) e o bom desempenho operacional dos novos ativos Motiva Paraná e Motiva Sorocabana (SP), segundo o release de resultados.

A redução de R$ 19 milhões nas despesas com serviços de terceiros também teve impacto positivo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A receita líquida ajustada consolidada totalizou R$ 3,327 bilhões entre janeiro e março, avanço anual de 5,7%. O indicador foi beneficiado, entre outros fatores, pelo forte desempenho operacional nas plataformas de Rodovias e Trilhos, segundo o release de resultados.

A receita e o Ebitda reportados no primeiro trimestre de 2026 não contabilizam os números da plataforma de Aeroportos, tendo em vista o acordo de venda do ativo para o grupo mexicano ASUR, assinado em novembro de 2025. A partir desta data, os valores relacionados à unidade passaram a ser consolidados na linha Resultado das Operações Descontinuadas, com efeito sobre o cálculo do lucro líquido da companhia.

De janeiro a março, a Motiva registrou resultado financeiro líquido negativo de R$ 784 milhões, piora de 3,2% ante um ano, em um trimestre marcado por alta de 24,2% nas despesas com juros sobre empréstimos, financiamentos, debêntures e notas comerciais, e aumento de 21,2% nas variações monetárias.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O desempenho foi parcialmente compensado pelo avanço de 52,6% dos rendimentos sobre aplicações financeiras e outras receitas e pelo crescimento de 62,7% na capitalização de custos sobre empréstimos, segundo a empresa.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
motiva/balano/1º trimestre
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV