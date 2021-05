Mosaico inicia plataforma de cashback com BTG Pactual como parceiro

Continua após publicidade

A Mosaico Tecnologia ao Consumidor informou nesta terça-feira, 11, o início de funcionamento da plataforma de cashback, desenvolvida internamente em quatro meses, que passa a ser implementada de forma gradual para os consumidores da marca Zoom. O objetivo é aumentar a participação da Mosaico na fase final do funil de compras. O cashback tem como parceiro financeiro o BTG Pactual, responsável pela operação da carteira virtual (wallet) do serviço.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa diz que a plataforma deve tornar a experiência dos usuários ainda mais completa e fluida. "Além de se educar com nosso conteúdo editorial, consultar preços em centenas de lojas e decidir o melhor momento para comprar, agora poderão acumular cashback em compras realizadas a partir de nossas plataformas de uma forma fácil, precisando apenas estar logado para receber o benefício", afirma.

A empresa cita ainda que além do aumento do engajamento, recorrência orgânica e a consequente redução no custo de aquisição de clientes, o cashback também diversifica o mix de categorias que compõe a receita, com o acréscimo da navegação orientada à descontos, isto é, em que o usuário acessa nossa plataforma buscando o benefício do cashback e enriquece os dados de compra de cada consumidor em nossas plataformas que, somados aos dados que já possuímos, abrem novas possibilidades de criação e personalização de nossos produtos.

"Adicionalmente, a entrada da Mosaico no mercado de extensões de navegadores (plug in), com a aquisição do Vigia de Preço, potencializa o serviço de cashback, que também será oferecido fora das plataformas da companhia, interagindo com os consumidores durante sua jornada de compra online em diversos sites", avalia.

A combinação do cashback e a extensão do navegador, destaca, também reforça a possibilidade de ampliar a participação em categorias de produtos nas quais a companhia ainda não tem forte representatividade, como moda e saúde e beleza.