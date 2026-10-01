Morre Paulo Camillo Penna, presidente do SNIC e da ABCP

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) e o Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (SNIC) comunicaram na manhã desta quinta-feira, 1º de outubro, a morte de seu presidente executivo, Paulo Camillo Vargas Penna.

Com mais de 30 anos de atuação nos setores público, empresarial e associativo, Penna foi um articulador da indústria brasileira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

À frente da ABCP e do SNIC, promoveu o diálogo entre empresas, entidades e poder público sobre temas como infraestrutura, sustentabilidade e desenvolvimento do setor cimenteiro.

Ao longo da carreira, ocupou cargos de gestão no Instituto Brasileiro de Mineração (Ibram), no Grupo AES Brasil, na Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alta Reciclabilidade (Abralatas), na Associação Brasileira de Supermercados (Abras), no Sindicato Nacional da Indústria da Extração do Ferro e Metais Básicos (Sinferbase) e na Fundação TV Minas.

Também integrou fóruns e conselhos da indústria no Brasil e no exterior, participando de iniciativas voltadas à competitividade, à inovação e ao desenvolvimento econômico.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Penna morreu na quarta-feira, 30, deixando duas filhas. Ainda não há informações oficiais sobre a causa da morte e velório.

Em nota, a ABCP e o SNIC manifestaram profundo pesar e se solidarizaram com a família e amigos neste momento de dor.