Morre o reestruturador de empresas Claudio Galeazzi

Talita Nascimento (via Agência Estado)

O fundador da consultoria Galeazzi e Associados, Claudio Galeazzi, morreu na noite da quinta-feira, 2. O empresário conduziu reestruturações de grandes empresas, como o Pão de Açúcar, em 2007; a BRF, em 2013; e a Americanas, no fim dos anos 90.

Galeazzi estava afastado da liderança e gestão de sua consultoria havia 15 anos e foi diagnosticado com câncer há 18 meses.

Em nota, a empresa fundada por ele e hoje dirigida por seu filho, Luiz Galeazzi, comunicou a morte. "Apesar de afastado da liderança e gestão da Galeazzi & Associados nos últimos 15 anos, ele sempre se fez presente, sendo um pilar do nosso compromisso com a ética, com a transparência e com o profissionalismo, valores plantados por ele em nossa cultura", diz o comunicado.

Consultores da área de varejo, classificam o gestor como "um dos maiores, senão o maior, profissional de reorganização e recuperação de empresas de varejo".

Apesar de ser conhecido por fazer demissões durante reestruturações, pessoas que trabalharam de forma próxima ou que conheciam sua atuação dizem nutrir admiração pelo profissional.

O comunicado da Galeazzi e Associados diz que o empresário foi "um dos maiores gestores do seu tempo, sendo reconhecido pela sua capacidade de recuperar e garantir a longevidade de algumas das maiores empresas deste País, tanto no papel de executivo, como no de consultor e conselheiro".

Cláudio deixa a esposa, Renata, seus dois filhos, Luiz Cláudio (CEO da Galeazzi) e Daniela, os enteados Victor, Ricardo e Gustavo, e cinco netas, Camila, Maria Julia, Maria Eduarda, Maria Helena e Maria Antônia.