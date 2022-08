Morre José Luis Cutrale, presidente da gigante processadora de suco de laranja

Gabriela Brumatti (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Morreu nesta quarta-feira, 17, o empresário José Luis Cutrale, aos 76 anos, em Londres, Inglaterra, de causas naturais, informou a família, em nota. Cutrale era ítalo-brasileiro, nascido em São Paulo, em 17 de setembro de 1946, e foi fundador e presidente da gigante processadora brasileira de suco de laranja que levava o nome da família.

continua após publicidade .

O empresário começou a trabalhar desde jovem com o pai no Mercado Municipal da Cantareira, em São Paulo e, posteriormente, ingressou na atividade de plantio e cultivo de laranjas. Em 1967, os dois fundaram a Cutrale, empresa de atuação global no setor de suco de laranja.

Ao longo de sua carreira, empreendeu nos ramos de laranjas frescas, sucos de laranja, grãos, logística, bananas, saladas, condimentos, refrigerantes, snacks e no setores imobiliário, financeiro e de saúde.

continua após publicidade .

Também em nota, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo lamentou o falecimento de Cutrale. Segundo o comunicado, o empresário fez da empresa que ajudou a fundar "referência no mercado mundial de suco de laranja".

A Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos (CitrusBR), igualmente, lamentou a morte do empresário. Segundo comunicado da associação, Cutrale "ajudou a construir o setor do suco de laranja e torná-lo uma referência internacional de competência e comprometimento".

"Seu legado certamente vai muito além de sua passagem entre nós e ainda vai reverberar por muitas décadas, seja na continuidade de seu trabalho por meio de seus filhos, seja nas lições que nos deixa", afirmou a CitrusBR.