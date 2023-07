Morre dona Norma, mãe do ministro Fernando Haddad

Norma Theresa Goussein Haddad, mãe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, morreu neste domingo, 2, na capital paulista, aos 85 anos. Além do ex-prefeito de São Paulo, ela deixa as filhas Priscila e Lúcia. Dona Norma lutou contra um câncer por três anos. O velório será nesta segunda-feira, 3, no Cemitério Gethsemani Morumbi, na zona sul de São Paulo. O sepultamento será realizado às 16 horas, no mesmo local.

continua após publicidade