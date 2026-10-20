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ECONOMIA

Moro anuncia Pricilla Santana como secretária da Fazenda do Paraná

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O governador eleito do Paraná, Sergio Moro (PL), anunciou nesta terça-feira, 20, a economista Pricilla Maria Santana como futura secretária estadual da Fazenda. Atualmente à frente da pasta no governo do Rio Grande do Sul, Pricilla é o primeiro nome confirmado para integrar o secretariado da próxima gestão paranaense.

Pricilla ocupa a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul desde janeiro de 2023. Entre 2015 e 2022, foi subsecretária de Relações Financeiras Intergovernamentais do Tesouro Nacional, onde atuou na coordenação das relações financeiras entre União, Estados e municípios, com foco na gestão da dívida pública e na política fiscal.

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A economista também foi secretária-adjunta de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e participou de processos de privatização, da coordenação do Regime de Recuperação Fiscal e de discussões relacionadas à reforma tributária. Desde agosto deste ano, ocupa a segunda vice-presidência do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS).

Ao anunciar a escolha, Moro afirmou que a futura secretária terá como atribuições a gestão das contas estaduais e a modernização da administração pública. O governador eleito também reiterou que pretende reduzir o número de secretarias estaduais, proposta apresentada durante a campanha eleitoral.

"Nós vamos diminuir o tamanho da máquina, que hoje está inchada e acaba gerando muita burocracia e pouca eficiência. Foi uma promessa de campanha que iremos cumprir", afirmou Moro.

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A definição do primeiro nome do secretariado ocorre enquanto Moro aguarda a publicação de um decreto pelo governo de Ratinho Junior (PSD) para formalizar os procedimentos da transição. Os dois se reuniram na última quinta-feira, 15, no Palácio Iguaçu, em Curitiba, para discutir os primeiros passos da mudança de governo.

Moro foi eleito governador do Paraná no primeiro turno, com 50,10% dos votos válidos, e assumirá o cargo em janeiro de 2027.

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MORO/GOVERNO/FAZENDA/PRICILLA SANTANA
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