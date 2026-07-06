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Morgan Stanley vê risco para demanda à ABInBev e Heineken após eliminação do Brasil e México

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 06.07.2026, 21:48:00 Editado em 06.07.2026, 21:59:30
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A eliminação do Brasil e do México nas oitavas de final ontem à noite da Copa do Mundo pode ter efeito negativos para os resultados da AB Inbev (ABI) e Heineken, avaliou o Morgan Stanley. No caso da seleção brasileira, o banco viu a realidade divergir "significativamente" das expectativas.

"Identificamos um risco potencial para a demanda do terceiro trimestre da ABI e da Heineken após a eliminação do Brasil e do México nas oitavas de final ontem à noite, dada a nossa avaliação de que o aumento no volume de vendas de cerveja concentra-se nas seleções que avançam para as fases finais do torneio", escreveram analistas do banco em relatório.

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"As expectativas se desviaram de forma relevante para o Brasil, e em menor medida para o México", escreveram os analistas. No início de junho, esperava-se que o Brasil disputasse 0,90 jogos de "deep run" (fase avançada), enquanto a expectativa para o México era de 0,26 jogos de "deep run", de acordo com as probabilidades da Bet365 na época, listaram os analistas.

"A eliminação precoce do Brasil é, portanto, a surpresa negativa mais relevante, dado o tamanho do mercado de cerveja brasileiro e a maior expectativa de avanço", pontuaram.

Segundo as estimativas do banco, isso se traduz em um diferencial de crescimento de vendas no ano fiscal (FY) de -60 bps versus o resultado original projetado de regressão para o Brasil de +70 bps no FY (com base nas probabilidade de junho), e um diferencial de -20 bps para o México versus o resultado original previsto em regressão de +30 bps.

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Agora, os analistas vão acompanhar o desempenho da seleção dos EUA para avaliar o impacto para a AB Inbev, pois o país representou cerca de 20% da receita da ABI em 2025.

"O jogo desta noite contra a Bélgica é agora um foco central para a ABI, após as eliminações de Brasil e México", escreveram.

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