Morgan Stanley supera expectativas e tem lucro de US$ 4,9 bilhões no 3º trimestre

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 4,9 bilhões no terceiro trimestre de 2026, acima dos US$ 4,6 bilhões apurados em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 14. Entre julho e setembro, o lucro diluído por ação do banco norte-americano ficou em US$ 3,03, superando o consenso da FactSet, de US$ 2,93.

A receita líquida cresceu para US$ 20,33 bilhões no período, de US$ 18,22 bilhões no mesmo trimestre de 2025, superando a projeção da FactSet, de US$ 19,92 bilhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

As provisões para perdas com empréstimos totalizaram US$ 148 milhões. No mesmo período do ano passado, o Morgan Stanley não havia constituído provisões.