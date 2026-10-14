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ECONOMIA

Morgan Stanley supera expectativas e tem lucro de US$ 4,9 bilhões no 3º trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 4,9 bilhões no terceiro trimestre de 2026, acima dos US$ 4,6 bilhões apurados em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 14. Entre julho e setembro, o lucro diluído por ação do banco norte-americano ficou em US$ 3,03, superando o consenso da FactSet, de US$ 2,93.

A receita líquida cresceu para US$ 20,33 bilhões no período, de US$ 18,22 bilhões no mesmo trimestre de 2025, superando a projeção da FactSet, de US$ 19,92 bilhões.

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As provisões para perdas com empréstimos totalizaram US$ 148 milhões. No mesmo período do ano passado, o Morgan Stanley não havia constituído provisões.

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MORGAN STANLEY/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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