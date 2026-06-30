Moretti: subvenção do GLP e desoneração do QAV estão sendo reavaliadas

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta terça-feira, 30, que a subvenção ao gás liquefeito de petróleo (GLP) e ao combustível de aviação (QAV) também estão sendo revistos pela equipe técnica do governo federal. Ele disse que as políticas "só serão mantidas enquanto o mercado julgar que são necessárias".

"Tanto a subvenção do GLP como as desonerações que nós fizemos do combustível de aviação e biodiesel também estão sendo reavaliadas. Só manteremos até o momento em que a gente entender que o mercado ainda demanda essa subvenção ou essa desoneração", afirmou o ministro, durante entrevista de anúncio da retirada de subvenções ao diesel.

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Moretti afirmou que a revisão faz parte do acompanhamento contínuo das condições de mercado após a redução das tensões geopolíticas que haviam pressionado os preços internacionais da energia e vem na linha do término de parte das subvenções já anunciadas pelo governo federal.

Segundo ele, o governo pretende retirar gradualmente medidas emergenciais à medida que os riscos de alta de preços diminuam, preservando apenas os mecanismos considerados necessários para evitar impactos relevantes sobre consumidores e setores estratégicos da economia.

Segundo ele, a manutenção dos benefícios dependerá da necessidade de proteção aos consumidores e da capacidade do mercado de absorver a retirada dos incentivos sem provocar aumentos significativos de preços.