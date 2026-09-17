Moretti: Relatório Bimestral do dia 24 mostrará abertura de espaço para reajustar Bolsa Família

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, anunciou nesta quinta-feira que o aumento de 15% do Bolsa Família vai ser feito sem aumento global das despesas do governo. Declarou ainda que houve trabalho intenso para combater fraudes no programa, o que abriu espaço para o reajuste. "É importante que a gente mostre que essa recomposição será feita sem um real de aumento do nosso limite global de despesa, diferente de outros tempos em que houve aumento global do nível de gasto extraordinário, para que se pudesse fazer algum reajuste em benefício social", afirmou.

Ele disse ainda que a incorporação desse aumento no Orçamento será feira com remanejamento de rubricas dentro da peça orçamentária. Estes movimentos serão divulgados no próximo Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas em 24 de setembro.

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Para o Orçamento de 2027, haverá remanejamento de rubricas para o Bolsa Família. O impacto neste ano seria de R$ 5,8 bilhões e para o ano que vem de R$ 22 bilhões.

"Há espaço fiscal sobrando dentro da despesa que já estava programada para o exercício, que nos dá capacidade de fazer essa recomposição do poder de compra das famílias ou reajuste do Bolsa Família em 15%", completou.

Além disso, Moretti disse que não será preciso fazer nenhum bloqueio ao Orçamento para garantir os pagamentos com reajuste do Bolsa Família.

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Ele também alegou que esse aumento não foi um pedido direto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a 17 dias do primeiro turno eleitoral, mas uma demanda do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS).