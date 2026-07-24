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ECONOMIA

Moretti: Projeção é de cerca de R$ 7 bi no mês de junho com todas as subvenções a combustíveis

Escrito por Mateus Maia e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 15:50:00 Editado em 24.07.2026, 15:59:08
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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou nesta sexta-feira, 24, que o governo projeta cerca de R$ 7 bilhões no mês de junho com todas as subvenções a combustíveis.

O Ministério da Fazenda informou na noite de quinta-feira, 23, que o ministro Dario Durigan assinou portaria que prorroga por 30 dias a subvenção de R$ 0,44 para a gasolina a partir de 26 de julho.

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A medida, que visa conter alta excessiva de preços por conta da guerra do Irã, já estava vigente desde 25 de maio, mas sua validade terminava em 25 de julho. Sem resolução para o conflito e com o barril sendo negociado perto de US$ 100, o ministério decidiu prorrogar o subsídio, como mostrou a Broadcast.

O ministério informou ainda que a subvenção de R$ 1,12 para o diesel segue vigente sem alterações, com validade até 16 de setembro.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/GASOLINA/SUBSÍDIO/PRORROGAÇÃO/MORETTI
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