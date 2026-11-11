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ECONOMIA

Moretti: PLP do ajuste prevê racionalizar despesas, rever gastos tributários e até privilégios

Escrito por Gabriel Máximo e Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse nesta quarta-feira, 11, que as medidas para fazer o ajuste fiscal que o governo deve propor buscam racionalizar despesas, rever gastos tributários e privilégios. Durante audiência na Comissão Mista de Orçamento do Congresso, ele também afirmou que a iniciativa reforça o cenário apresentado pela equipe econômica na peça orçamentária.

"Sempre buscando proteger as despesas que são cruciais para assegurar direitos, racionalizar algumas despesas, rever gastos tributários que não entregam aqueles resultados que são pretendidos e até rever alguns privilégios, como por exemplo a questão dos supersalários", declarou o ministro.

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Segundo Moretti, a trajetória econômica é de redução do peso relativo das despesas obrigatórias.

Ele ponderou, porém, que ainda há um "elevado grau de engessamento" do Orçamento e lembrou que entre os gastos obrigatórios existem "garantias de direitos fundamentais à população", como a política de valorização do salário mínimo.

O ministro sustentou ainda que é possível conciliar equilíbrio fiscal com garantia de direitos e que o governo preservará as despesas associadas a benefícios sociais, especialmente os pisos constitucionais de saúde e educação.

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AJUSTE FISCAL/PLP/GOVERNO/IMPACTO/BRUNO MORETTI
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