O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou em entrevista à TV Fórum, nesta segunda-feira, 16, que o Projeto de Lei Complementar (PLP 299/2026) do ajuste fiscal não tem nada a ver com choque recessivo, mas apenas segue a trajetória de ajuste gradual das contas públicas com o objetivo de cumprir as promessas de campanha do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Isso aqui não tem nada a ver com ajuste recessivo, com choque recessivo, não faz o menor sentido atribuir a esse projeto essa característica", afirmou o ministro. "A gente precisa apenas separar o que é desinformação. Separado isso, fica claro que não estamos propondo um choque recessivo como modelo de desenvolvimento do País, muito pelo contrário, estamos seguindo nossa rota de um ajuste gradual nas contas", acrescentou Moretti.

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Segundo a argumentação do ministro, equilibrar as contas públicas é um pré-requisito para executar as políticas públicas propostas por Lula para seu quarto mandato e é possível conciliar a sustentabilidade fiscal com as promessas do presidente reeleito.

Além disso, Moretti argumentou que o PLP não é um projeto econômico para o quarto ciclo presidencial de Lula, que será debatido pela nova equipe que deve ser nomeada em 2027.

Sobre outras possíveis medidas, Moretti ressaltou que ele não tem mandato para comentar uma mudança na meta de inflação, que é decidida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN).

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Questionado sobre um possível retorno da proposta de taxação de LCI e LCA, Moretti afirmou que o assunto não é nenhum tabu, mas que o Congresso já rejeitou a proposta quando foi apresentada pelo governo.