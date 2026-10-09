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Moretti: governo vai zerar tributação sobre gasolina e impacto passa para R$ 2,8 bi por mês

Escrito por Mateus Maia, Renan Monteiro e Franco Dantas, especial para AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, informou nesta sexta-feira, 9, que o governo vai zerar a tributação federal cobrada sobre a gasolina. Será desonerado o valor de R$ 0,89 por litro, relativo à cobrança atual de PIS/Cofins e Cide. O impacto passa de R$ 2,1 bilhões para R$ 2,8 bilhões por mês.

A medida será válida por um período de um mês e, segundo o governo, será mantida a premissa de "neutralidade fiscal".

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O governo aponta, como justificativa, preços em patamar acima do verificado no período pré-guerra no Oriente Médio.

Na prática, houve aumento da desoneração, que passou de R$ 0,63 para R$ 0,89 por litro, zerando a cobrança federal do combustível.

Segundo o governo, isso seria compatível com avanço do preço causado pela guerra.

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COMBUSTÍVEIS/PREÇO/GOVERNO/MEDIDAS/DESONERAÇÃO/AMPLIAÇÃO/BRUNO MORETTI
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