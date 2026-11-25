O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, disse na manhã desta quarta-feira, 25, que a equipe econômica segue em busca do cumprimento das metas de resultado primário e defendeu que o processo de consolidação fiscal permanece firme no País. Ele falou durante entrevista coletiva para detalhar o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas do quinto bimestre.

"A preservação do volume expressivo de contenção de despesa de R$ 12,6 bilhões mostra que nós seguimos em busca de perseguir nossas metas fiscais", afirmou Moretti. "O processo de consolidação fiscal segue firme mesmo num cenário adverso de desaceleração, de instabilidade econômica ao redor do mundo", acrescentou.

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O ministro defendeu que a redução do bloqueio de R$ 2,4 bilhões para R$ 300 milhões foi possível graças ao controle dos gastos obrigatórios. "É uma redução do bloqueio de R$ 2,1 bilhões, vocês vão ver que isso é fruto, inclusive, de um esforço que segue firme também de controle de despesas obrigatórias, que nós começamos lá em 2024", argumentou.

A redução do contingenciamento, por sua vez, decorreu da aprovação do Projeto de Lei Complementar (PLP) nº 299/2026, que excluiu as cifras relativas à subvenção do diesel da meta de resultado primário, de acordo com Moretti. Segundo o ministro, a expectativa é que o resultado primário fique abaixo de 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB).

"A nossa sensação é de dever cumprido, de entregar não só as contas em ordem, mas também todos os instrumentos necessários para que a gente dê mais um passo importante", disse Moretti. "Dissemos o tempo todo que faríamos ajuste de forma justa, sem comprometer os gastos sociais estratégicos demandados pela população", acrescentou.

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O déficit efetivo para 2026, que impacta a trajetória da dívida pública, subiu no Relatório Bimestral de novembro de R$ 80,9 bilhões para R$ 89,3 bilhões. O déficit para efeito da meta de resultado primário, com deduções, caiu de R$ 13,6 bilhões para R$ 12,3 bilhões, por sua vez. As deduções da meta passaram de R$ 67,3 bilhões para R$ 77 bilhões, após a exclusão da subvenção ao diesel aprovada no Projeto de Lei Complementar nº 299/2026.