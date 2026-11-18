A Moody's não espera que a trajetória fiscal geral dos Estados Unidos se altere significativamente após as eleições de meio de mandato. A agência também prevê continuidade da deterioração da capacidade de o governo arcar com a dívida.

Até 2036, a agência prevê que os pagamentos de juros absorverão quase 29% das receitas federais americanas, ante um patamar de 19,5% neste ano.

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"Prevemos que o Congresso aumente ou suspenda o limite da dívida antes que o Tesouro esgote sua capacidade de endividamento, possivelmente após negociações prolongadas", disse a Moody's ao concluir a revisão periódica das classificações de risco do governo dos EUA.

A agência cita que o déficit orçamentário dos EUA atingiu US$ 2,0 trilhões no ano fiscal de 2026, o que equivale a uma estimativa de 6,2% do PIB - um aumento em relação aos 5,8% registrados no ano fiscal de 2025.

As despesas cresceram a um ritmo cerca de duas vezes superior ao das receitas, refletindo o aumento dos gastos com programas sociais e benefícios obrigatórios, bem como a elevação dos custos líquidos com juros, observa a Moody's.

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A dívida federal em poder do público subiu para US$ 31,8 trilhões - aproximadamente 100% do PIB -, ante uma estimativa de 98% um ano antes.

A Moody's projeta um crescimento de 2,3% para o PIB dos EUA no ano de 2026, com uma desaceleração para 2,0% tanto em 2027 quanto em 2028. "Os gastos com infraestrutura de IA estão impulsionando o crescimento do PIB no curto prazo e podem gerar ganhos de produtividade a longo prazo, embora a magnitude desses ganhos permaneça incerta", salienta em relatório divulgado hoje.

"Taxas de juros mais elevadas, preços de energia em patamares elevados e a normalização do ciclo de investimentos em IA contribuirão para um crescimento mais lento", diz.