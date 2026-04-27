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Moody's reafirma ratings da China em A1, mas altera perspectiva para estável

Escrito por Sergio Caldas (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 08:34:00 Editado em 27.04.2026, 08:43:29
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A Moody's reafirmou os ratings de longo prazo da China em moeda local e estrangeira em A1, mas alterou a perspectiva das notas de crédito de "negativa" para "estável".

Segundo a agência de classificação de risco, a mudança para estável reflete a avaliação de que a força econômica e fiscal do país asiático será "resiliente aos desafios domésticos em curso, bem como aos de comércio e geopolítica".

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A reafirmação do rating A1, por sua vez, leva em conta que a economia chinesa é extremamente grande e diversificada, além de mostrar capacidade superior de inovação - refletida no aumento da competitividade em setores de maior valor agregado -, o que compensa as pressões do envelhecimento demográfico, disse a Moody's em comunicado nesta segunda-feira.

A agência prevê também que o crescimento do PIB chinês desacelerará apenas gradualmente no médio prazo, graças à competitividade e à resiliência das exportações chinesas a mudanças rápidas no ambiente global de comércio.

A Moody's avalia ainda que as políticas governamentais de Pequim, que priorizam investimentos em setores de alta produtividade e lidam com desequilíbrios de oferta, devem melhorar a eficiência do capital.

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"Esperamos que os formuladores de políticas conduzam o processo de resolução da dívida de governos regionais e locais de forma controlada, mesmo com o aumento da dívida do governo geral, diante do substancial apoio de políticas à economia", diz o comunicado.

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