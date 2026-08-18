Moody's reafirma rating da Austrália em Aaa com perspectiva estável

A Moodys Ratings reafirmou nesta terça-feira, 18, os ratings de emissor de longo prazo e de dívida sênior não garantida da Austrália em Aaa, mantendo a perspectiva estável. Segundo a agência, a classificação é sustentada pela elevada solidez econômica e institucional do país, aliada a finanças públicas robustas.

"A economia australiana permaneceu resiliente apesar de múltiplos choques nos últimos anos, provenientes de tarifas globais, moderação do crescimento na China e preços mais altos do petróleo decorrentes do conflito no Oriente Médio", diz a Moodys no comunicado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A agência de risco projeta crescimento do PIB australiano de 1,9% em 2026 e 1,6% em 2027. No longo prazo, a Moodys espera que o crescimento convirja para cerca de 2%, ligeiramente acima da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Já a dívida bruta consolidada do governo chegou a 58,1% do PIB no ano fiscal de 2025-2026. A Moodys projeta que esse indicador diminua gradualmente, para cerca de 55% até 2033.

A Moodys ainda destaca que a agilidade do governo australiano na condução de políticas públicas continua sendo um dos principais vetores da resiliência econômica e da manutenção do rating Aaa.