Moody's reafirma rating BAA2 do Uruguai, com perspectiva estável

A Moody's reafirmou nesta terça-feira o rating do Uruguai em BAA2, com perspectiva estável. Segundo a agência, a perspectiva reflete a "gestão fiscal prudente durante a pandemia", o que limitou o aumento dos níveis de dívida e levará à estabilização dos coeficientes nos próximos anos no país.

A agência ainda aponta para o processo de reforma em andamento, que indica mudanças "materiais" na formulação da política macroeconômica que devem aumentar a eficácia e a credibilidade da política fiscal e monetária uruguaias, de acordo com a Moody's.

Já a perspectiva estável se deve às pressões econômicas e fiscais que precederam a pandemia de covid-19 e as ações do governo do Uruguai para lidar com os desafios de crédito.