Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Moody's: Afastamento dos EUA da segurança europeia é negativo para crédito soberano da Europa

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 21:34:00 Editado em 13.07.2026, 21:43:20
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Moody's afirmou nesta segunda-feira, 13, que o afastamento gradual dos Estados Unidos dos assuntos de segurança da Europa é um fator negativo para as classificações de crédito soberano dos países europeus, devido ao aumento dos gastos com defesa que os governos da região deverão assumir.

Na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada na semana passada, os 32 países-membros concordaram em ampliar a responsabilidade dos integrantes europeus pela defesa do continente, reduzindo o papel dos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O afastamento dos Estados Unidos é um fator negativo para o crédito dos soberanos europeus", afirmaram analistas da Moody's em relatório. Segundo eles, o impacto sobre a qualidade de crédito dependerá de como a transição será conduzida nos próximos anos.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Afastamento crédito soberano EUA Europa Moody's segurança
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV