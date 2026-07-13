Moody's: Afastamento dos EUA da segurança europeia é negativo para crédito soberano da Europa

A Moody's afirmou nesta segunda-feira, 13, que o afastamento gradual dos Estados Unidos dos assuntos de segurança da Europa é um fator negativo para as classificações de crédito soberano dos países europeus, devido ao aumento dos gastos com defesa que os governos da região deverão assumir.

Na cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada na semana passada, os 32 países-membros concordaram em ampliar a responsabilidade dos integrantes europeus pela defesa do continente, reduzindo o papel dos Estados Unidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

"O afastamento dos Estados Unidos é um fator negativo para o crédito dos soberanos europeus", afirmaram analistas da Moody's em relatório. Segundo eles, o impacto sobre a qualidade de crédito dependerá de como a transição será conduzida nos próximos anos.