Monte dei Paschi vê lucro crescer e analisa oferta do Intesa por aquisição
O Banca Monte dei Paschi di Siena registrou alta do lucro líquido no terceiro trimestre, com aumento da receita, enquanto segue avaliando a oferta de aquisição apresentada pelo Intesa Sanpaolo.
O banco italiano informou nesta sexta-feira, 6, que o lucro líquido do período somou 542,9 milhões de euros, acima dos 474,0 milhões de euros de um ano antes.
Analistas previam 468,4 milhões de euros, segundo consenso compilado pela Visible Alpha.
A receita total aumentou 8,7%, para 2,00 bilhões de euros, com avanço tanto da receita líquida de juros quanto da receita líquida de tarifas e comissões no trimestre. O Monte dei Paschi destacou que a receita líquida de juros foi sustentada por maiores volumes de crédito.
A instituição reapresentou os números de nove meses de 2025 para incluir, para fins de comparação, a aquisição do Mediobanca, sem impacto no lucro líquido do grupo.
Na semana passada, acionistas do Monte dei Paschi rejeitaram duas propostas para comprar o Banca Generali e o Banco BPM, o que abriu caminho para a venda do banco ao Intesa Sanpaolo.
O Monte dei Paschi disse nesta sexta que está analisando a oferta do Intesa e pretende concluir a avaliação até o fim de novembro.
O Intesa já recebeu autorização do Banco Central Europeu (BCE) para a operação, mas ainda aguarda aprovação do regulador do mercado italiano, esperada para o início da próxima semana. Fonte: Dow Jones Newswires.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado