Monte dei Paschi vê lucro crescer e analisa oferta do Intesa por aquisição

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O Banca Monte dei Paschi di Siena registrou alta do lucro líquido no terceiro trimestre, com aumento da receita, enquanto segue avaliando a oferta de aquisição apresentada pelo Intesa Sanpaolo.

O banco italiano informou nesta sexta-feira, 6, que o lucro líquido do período somou 542,9 milhões de euros, acima dos 474,0 milhões de euros de um ano antes.

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Analistas previam 468,4 milhões de euros, segundo consenso compilado pela Visible Alpha.

A receita total aumentou 8,7%, para 2,00 bilhões de euros, com avanço tanto da receita líquida de juros quanto da receita líquida de tarifas e comissões no trimestre. O Monte dei Paschi destacou que a receita líquida de juros foi sustentada por maiores volumes de crédito.

A instituição reapresentou os números de nove meses de 2025 para incluir, para fins de comparação, a aquisição do Mediobanca, sem impacto no lucro líquido do grupo.

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Na semana passada, acionistas do Monte dei Paschi rejeitaram duas propostas para comprar o Banca Generali e o Banco BPM, o que abriu caminho para a venda do banco ao Intesa Sanpaolo.

O Monte dei Paschi disse nesta sexta que está analisando a oferta do Intesa e pretende concluir a avaliação até o fim de novembro.

O Intesa já recebeu autorização do Banco Central Europeu (BCE) para a operação, mas ainda aguarda aprovação do regulador do mercado italiano, esperada para o início da próxima semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado