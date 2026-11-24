Os automóveis chineses continuam registrando fortes vendas entre os consumidores europeus, enquanto a União Europeia (UE) prepara a implementação de um limite às importações de veículos do país asiático.

Os emplacamentos de veículos novos de marcas chinesas, como BYD e SAIC Motor, dispararam na UE no mês passado, segundo dados divulgados nesta terça-feira (24) pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (Acea, na sigla em inglês). Os emplacamentos refletem as vendas de automóveis. Os registros da BYD mais que dobraram na comparação anual, enquanto os da SAIC cresceram 26%, mostraram os dados.

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As montadoras chinesas registraram um forte aumento das vendas na Europa nos últimos anos, com os consumidores europeus atraídos pela oferta de veículos elétricos e híbridos relativamente baratos. Paralelamente, concorrentes locais tradicionais, como a alemã Volkswagen e a francesa Renault, têm registrado queda nas vendas, obrigando suas administrações a planejar cortes de empregos e reestruturações operacionais. No mês passado, os emplacamentos da Volkswagen e da Renault na UE recuaram 9% e 8,5% na comparação anual, respectivamente. A Stellantis, fabricante de veículos das marcas Peugeot, Citroën e Jeep, registrou queda de 7%, enquanto a Mercedes-Benz apresentou retração de 1,5%.

Em resposta à crescente participação das marcas chinesas no mercado europeu, os líderes do bloco chegaram a um acordo com Pequim no mês passado para limitar as importações de veículos híbridos chineses a 350 mil unidades por ano. O limite deverá entrar em vigor no início de dezembro.

Outras controvérsias também têm afetado as marcas chinesas que comercializam veículos na Europa. As ações da BYD, negociadas em Hong Kong, caíram na segunda-feira, após um tribunal holandês proibir provisoriamente as vendas do SUV de grande porte Ti7 da companhia na UE, sob o argumento de que o modelo viola os direitos sobre o design do Defender, da Jaguar Land Rover. A BYD afirmou discordar da decisão e que recorrerá.

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Enquanto isso, os emplacamentos da marca chinesa Leapmotor quase quadruplicaram, dando continuidade ao forte crescimento observado neste ano. Em uma iniciativa inédita para uma marca chinesa na Europa, a Leapmotor iniciou, no mês passado, a produção em fábricas na Espanha pertencentes à Stellantis, companhia listada em bolsa na Europa. As primeiras unidades do B10, SUV elétrico compacto da joint venture, saíram da linha de montagem de uma fábrica nas proximidades da cidade de Zaragoza no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.