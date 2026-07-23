Montadoras chinesas registram forte alta nas vendas na Europa em junho

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As montadoras chinesas registraram mais um salto nas vendas na Europa em junho, segundo a Associação de Construtores Europeus de Automóveis (ACEA).

Os emplacamentos de modelos da BYD chegaram a 38.455 unidades na União Europeia, Reino Unido, Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, mais do que o dobro em relação a junho do ano passado.

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Já os emplacamentos da SAIC Motor cresceram 47%, para 38.647 unidades, enquanto a Leapmotor registrou um aumento de mais de seis vezes, para 12.829 veículos. Paralelamente, a alemã Volkswagen teve crescimento de 6,4%, para 345.937 unidades, e a Stellantis registrou alta de 5,3%, para 191.012 veículos.

Embora os grupos automotivos europeus tradicionais tenham vendido muito mais veículos do que as rivais chinesas em números absolutos, a BYD e outras registraram taxas de crescimento muito mais acentuadas.

A Tesla emplacou 52.563 veículos em junho, o que representa uma alta anual de quase 50%. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast