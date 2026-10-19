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ECONOMIA

Monitor do PIB medido pela FGV aponta alta de 0,5% em agosto ante julho

Escrito por Paula Martini (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro teve uma elevação de 0,5% em agosto ante julho, segundo o Monitor do PIB, apurado pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV Ibre). Na comparação com agosto de 2025, a atividade econômica teve expansão de 1,5% em agosto de 2026.

O Monitor do PIB antecipa a tendência do principal índice da economia a partir das mesmas fontes de dados e metodologia empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo cálculo oficial das Contas Nacionais.

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No trimestre móvel encerrado em agosto de 2026, o PIB teve expansão de 1,7% ante o mesmo período do ano anterior. A taxa acumulada em 12 meses até agosto foi de 1,8%.

Sob a ótica da demanda, o consumo das famílias cresceu 0,4% no trimestre móvel findo em agosto, com contribuição positiva dos produtos duráveis.

A Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF, medida dos investimentos no PIB) teve uma elevação de 1,6% no trimestre até agosto, ante o mesmo período do ano anterior.

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A exportação de bens e serviços registrou crescimento de 2,5% no trimestre até agosto, enquanto a importação aumentou 6,4%.

Em termos monetários, o PIB alcançou aproximadamente R$ 9,020 trilhões no acumulado até agosto de 2026.

A taxa de investimento da economia em agosto de 2026 foi de 19,1%.

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FGV/MONITOR/PIB/AGOSTO
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