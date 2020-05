'Momento excepcional na nossa história', diz Alcolumbre, sobre pandemia

O presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), fez há pouco uma série de elogios ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pela promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do "Orçamento de Guerra" e disse que a pandemia é "um momento excepcional na nossa história".

"Congresso vem atuando de forma célere para tentar minimizar os efeitos da covid-19. Temos conseguido avançar na aprovação de medidas essenciais no enfrentamento", disse Alcolumbre. "PEC promulgada é fundamental para não contaminar o Orçamento regular da União", completou.

O Congresso promulgou em sessão solene nesta quinta-feira, 7, a proposta. O objetivo da PEC é separar do Orçamento-Geral da União os gastos emergenciais usados no enfrentamento da doença, sem as exigências aplicadas ao orçamento regular, como a "regra de ouro".

Por esse mecanismo, previsto na Constituição, o governo não pode contrair dívidas para pagar despesas correntes, como salários. No entanto, no "orçamento de guerra", essa regra não se aplicará.