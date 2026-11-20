O dólar chegou ao fim da tarde desta sexta-feira, 29, com viés de baixa ante moedas de economias desenvolvidas, mas em alta na comparação com as emergentes, à medida que o mercado reavalia as perspectivas para os próximos passos da política monetária americana.

Por volta das 18h (de Brasília), o euro subia a US$ 1,0966 e a libra avançava a US$ 1,3081. O índice DXY, que mede a divisa americana frente a uma cesta de seis rivais fortes, fechou em baixa de 0,02%, a 103,888 pontos, com semanal de 0,46%.

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O dólar, porém, caía a 158,53 ienes e a 0,8401 francos suíços, à medida que investidores buscam refúgio na segurança das duas moedas, em um dia de aversão ao risco nos mercados acionários. "O petróleo e ações pressionaram os juros dos Treasuries para baixo e tiraram parte do brilho do dólar americano", resumiu análise da corretora Bannockburn.

A pressão sobre a moeda dos EUA também acompanha a revisão nas expectativas do mercado sobre os planos do Federal Reserve (Fed). A curva futura continua precificando chance majoritária de um aumento de 25 pontos-base nos juros na reunião de dezembro, mas descartou a possibilidade de uma elevação de meio ponto porcentual e trouxe de volta a chance de manutenção da taxa, de acordo com o monitoramento FedWatch, do CME Group.

Apesar disso, parte dos dirigentes do Fed mantém a retórica mais dura sobre o andamento da política monetária. A diretora Lisa Cook, por exemplo, alertou hoje que a inflação nos EUA segue disseminada, o que exige uma ação mais firme.

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Entre emergentes, o dólar subia a 3498,5 pesos colombianos. Uma onda de protestos tomou as ruas de cidades da Colômbia latino-americanos contra um plano econômico do governo do presidente conservador Abelardo de la Espriella.