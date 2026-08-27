Moderna anuncia venda de US$ 2 bilhões em notas conversíveis

A Moderna planeja vender US$ 2 bilhões em notas seniores conversíveis, com vencimento em 2032, em uma colocação privada.

A empresa informou nesta quinta-feira (27) que pretende usar os recursos para finalidades gerais, que podem incluir investimentos no negócio de oncologia e pagamento de dívidas. A Moderna tem sede em Cambridge, no Estado de Massachusetts.

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Na semana passada, a Moderna e sua parceira Merck disseram que uma vacina experimental baseada em mRNA conseguiu impedir a recidiva ou a disseminação do câncer em um estudo com pacientes de alto risco com melanoma.

As ações da Moderna quase triplicaram na última quarta-feira, 26, após a divulgação desses resultados, encerrando o pregão em nova máxima de três anos, a US$ 174,38. Desde então, porém, os papéis recuaram e, às 9h56 (de Brasília), caíam 4,3% no pré-mercado, a US$ 143,23.

*Com informações da Dow Jones Newswires