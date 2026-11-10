Moderação da atividade pode acentuar-se, afirma Copom na ata

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou na ata divulgada nesta terça-feira, 10, pelo Banco Central, que a moderação na atividade econômica doméstica, demonstrada pelo resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre, pode ficar mais acentuada, de acordo com indicadores de maior frequência mais recentes.

"Os resultados de pesquisas de desempenho do comércio demonstram inflexão, especialmente nos segmentos mais sensíveis ao crédito. Esse resultado é esperado em um contexto em que a política monetária em patamar restritivo mantém taxas de juros do crédito livre bastante elevadas, tanto no segmento de pessoas físicas quanto no de pessoas jurídicas.", disse.

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O colegiado relembrou ainda que o arrefecimento da demanda agregada é um elemento "essencial" do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda da economia e convergência da inflação à meta.

"Em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores divulgados desde a última reunião aponta para uma moderação mais acentuada da atividade econômica, principalmente em setores mais cíclicos. O mercado de trabalho permanece resiliente, porém apresentando sinais de desaquecimento na margem", completou.

Voltou a citar ainda que, nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as médias subjacentes aceleraram para cima do limite superior de tolerância da meta.

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As mensagens constam na ata da reunião de novembro do colegiado, publicada há pouco. No encontro, encerrado na última quarta-feira, 4, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano, encerrando o ciclo de calibração iniciado em março.

Debate sobre as dimensões corrente e estrutural do mercado de trabalho

O Copom ainda afirmou nesta terça-feira que segue atento ao debate sobre as dimensões corrente e estrutural do mercado de trabalho, enfatizando a necessidade do aprofundamento dessa análise para a avaliação dos padrões de transmissão dos níveis de ocupação para os rendimentos do trabalho e, para os preços dos diversos setores da economia.

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O colegiado afirmou que segue acompanhando detidamente o mercado de trabalho. "A taxa de desemprego mantém-se em patamares historicamente baixos, enquanto o crescimento da taxa de ocupação vem apresentando desaceleração. Os rendimentos médios desaceleraram na margem, mesmo em termos nominais, mas ainda crescem em termos reais a uma taxa superior à da produtividade do trabalho", observou.