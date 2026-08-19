Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

MMG suspende operação em mina de cobre Las Bambas no Peru após acidente

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A mineradora MMG anunciou a paralisação das atividades na mina de Las Bambas, no Peru, após um incidente matar dois trabalhadores.

"Como medida de precaução, as atividades relacionadas à área onde ocorreu o incidente foram suspensas, e a Las Bambas suspendeu temporariamente as operações, com previsão de retomada gradual a partir de 21 de agosto", informou a companhia com sede em Hong Kong em comunicado com data de 18 de agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acidente ocorreu durante a substituição de uma bomba na lagoa de clarificação, a aproximadamente 9 quilômetros da planta de processamento de Las Bambas.

Las Bambas é uma gigantesca mina de cobre a céu aberto localizada na região de Apurímac, nos Andes do Peru. A mina responde por cerca de 2% da produção mundial de cobre e é um dos pilares da economia do país, segundo a MMG.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
mineradora MMG operação paralisação Peru
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV