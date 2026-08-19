MMG suspende operação em mina de cobre Las Bambas no Peru após acidente

A mineradora MMG anunciou a paralisação das atividades na mina de Las Bambas, no Peru, após um incidente matar dois trabalhadores.

"Como medida de precaução, as atividades relacionadas à área onde ocorreu o incidente foram suspensas, e a Las Bambas suspendeu temporariamente as operações, com previsão de retomada gradual a partir de 21 de agosto", informou a companhia com sede em Hong Kong em comunicado com data de 18 de agosto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O acidente ocorreu durante a substituição de uma bomba na lagoa de clarificação, a aproximadamente 9 quilômetros da planta de processamento de Las Bambas.

Las Bambas é uma gigantesca mina de cobre a céu aberto localizada na região de Apurímac, nos Andes do Peru. A mina responde por cerca de 2% da produção mundial de cobre e é um dos pilares da economia do país, segundo a MMG.