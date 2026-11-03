MME projeta alta de 10% na capacidade nacional de refino de petróleo até 2036

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou nesta terça-feira, 3, a projeção de aumento de cerca de 10% na capacidade nacional de refino de petróleo entre 2026 e 2036, com crescimento das exportações brasileiras e redução da dependência externa de alguns derivados. O dado foi divulgado conjuntamente com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), no Caderno de Refino e Infraestrutura de Abastecimento do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2036.

Foi projetado que a produção nacional de petróleo deverá alcançar aproximadamente 4,9 milhões de barris por dia em 2036. Mais da metade desse volume deverá ser exportada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O estudo vê moderação dos preços do petróleo Brent, condicionada à normalização da oferta.

"Restrições físico-logísticas e baixos investimentos podem pressionar as cotações para cima, enquanto uma eventual sobreoferta e a aceleração da substituição tecnológica podem contribuir para sua redução", diz o diagnóstico.

A capacidade nacional de refino deverá passar de aproximadamente 2,3 milhões para 2,5 milhões de barris por dia entre 2026 e 2036. Essa expansão prevista considera diferentes investimentos no setor, incluindo o segundo trem da Refinaria Abreu e Lima (RNEST), a integração operacional do Complexo Boaventura e ampliações e modernizações de unidades existentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mesmo com a expansão da capacidade de refino, o Brasil deverá manter a condição de importador líquido de derivados de petróleo durante todo o horizonte decenal. A demanda nacional de óleo diesel A deverá crescer 19% entre 2026 e 2036, enquanto a produção doméstica aumentará 13%. Em função disso, o País continuará dependente de importações para complementar a oferta nacional.