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MME lança 'atlas' de 2026 com mapeamento de iniciativas de transição energética no Brasil

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Ministério de Minas e Energia (MME) publicou nesta terça-feira, 18, a versão 2026 do chamado "Atlas Brasileiro da Transição Energética - Recorte dos Estados". Foram mapeados 373 normas nesta área, em diferentes Estados brasileiros, com predominância de lei e decretos.

Há detalhamento sobre políticas públicas, leis, projetos e vocações regionais relacionadas à transição energética nos Estados brasileiros, utilizando 2025 como ano-base. O levantamento foi elaborado em parceria com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE).

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A ferramenta funciona como um panorama das iniciativas voltadas à expansão da energia limpa. Segundo o ministério, a ideia é que gestores públicos, pesquisadores e investidores possam utilizar esse guia de referência para o acompanhamento da evolução da transição energética no País.

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