MME faz consulta preliminar sobre eventual antecipação de contratos do Leilão de Reserva

O Ministério de Minas e Energia (MME) fez uma consulta preliminar e não vinculante sobre a possibilidade de antecipação de alguns projetos vencedores no Leilão de Reserva de Capacidade na Forma de Potência (LRCAP 2026).

A Pasta menciona que está avaliando medidas para "resguardar o atendimento" do Sistema Interligado Nacional (SIN), a partir do mês de agosto deste ano. Os ofícios, conforme registro processual, foram encaminhados nesta última terça para a Petrobras, UEG Araucária - Âmbar Energia, Karpowership e Termocabo.

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Com o período seco, é esperada maior necessidade de energia e potência em razão do aumento da temperatura nas principais capitais do país. A possibilidade de antecipação do contrato de projeto vencedores no leilão realizado em março ainda precisa ter sua viabilidade técnica verificada.

O tema será objeto de análise do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). Os resultados serão submetidos à avaliação do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). Os agentes poderão se manifestar até o dia 15 de maio sobre eventual interesse em antecipar seus respectivos contratos.