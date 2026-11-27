O Ministério de Minas e Energia estima investimentos de R$ 279,33 milhões em projetos de eficiência energética no ciclo 2026-2029 do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). A proposta foi apresentada durante audiência pública na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Do montante esperado, 78% seriam destinados à execução de projetos técnicos - equivalente a cerca de R$ 217,9 milhões. O planejamento contempla 16 projetos, divididos entre eixos Finalísticos e Transversal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O primeiro concentra as principais frentes de atuação do programa, incluindo iniciativas voltadas à modernização da iluminação pública (Procel Reluz), à eficiência energética na indústria (Procel Indústria), no saneamento (Procel Sanear) e em edificações (Procel Edifica), além do Selo Procel, que identifica equipamentos com melhor desempenho energético.

Já o Eixo Transversal contempla dois projetos e sete estudos estratégicos, incluindo iniciativas do LabProcel, ações de produção de conhecimento e o desenvolvimento de uma metodologia pedagógica para o Ensino Médio, no âmbito do Procel Educação.

Esse planejamento ainda será submetido à avaliação final do Comitê Gestor de Eficiência Energética (CGEE), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, com reunião prevista para 4 de dezembro. Depois dessa etapa, o colegiado terá prazo de até 60 dias para aprovar o planejamento financeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Com a aprovação, a Aneel autorizará o recolhimento dos recursos, que serão repassados à Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional (ENBPar), responsável pela administração da conta do Procel e pela execução do plano.