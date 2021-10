MME abre consulta pública sobre reforço de outorgas de transmissão de energia

Da Redação

O Ministério de Minas e Energia (MME) avisa no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira que receberá nos próximos 20 dias contribuições para aprimorar o 'Plano de Outorgas de Transmissão de Energia Elétrica (POTEE) 2021 - Ampliações e Reforços - Rede Básica e Demais Instalações de Transmissão (1ª Emissão)'.

Os documentos e as informações da consulta pública sobre o POTEE 2021 podem ser obtidos no site do Ministério (www.gov.br/mme/pt-br).

Pela portaria, o órgão alerta ainda que as concessionárias listadas no Plano deverão verificar se a descrição de cada ampliação, melhoria ou reforço indicado, é "compatível com as instalações sob sua responsabilidade e adequada para compreensão, detalhamento dos projetos e orçamentação".