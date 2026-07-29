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ECONOMIA

Miriam Belchior: governo está fazendo reforço orçamentário de R$ 1,3 bi para enfrentar El Niño

Escrito por Mateus Maia e Lavínia Kaucz (via Agência Estado)
Publicado em 29.07.2026, 12:42:00 Editado em 29.07.2026, 12:52:41
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A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, afirmou, nesta quarta-feira, 29, que o governo vai adquirir 310 mil toneladas de arroz e 180 mil toneladas de milho para enfrentar os efeitos do El Niño deste ano. Ela também anunciou um reforço orçamentário de R$ 1,3 bilhão para as ações de enfrentamento do fenômeno no País.

"Vamos ter mais 310 mil toneladas de arroz porque, com essas chuvas, há risco de quebra na safra de arroz no Rio Grande do Sul. E de milho, 180 mil toneladas também, por eventualmente por risco de quebra de safra, para priorizar o atendimento no semiárido nordestino, principalmente para os animais", afirmou.

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Segundo a ministra, os efeitos do fenômeno climático serão diferentes em cada região do País. Com seca no Norte e Nordeste, atraso de chuvas no Centro-Oeste e chuvas excessivas no Sul.

"Estamos fazendo um reforço orçamentário para enfrentar o El Niño no valor de R$ 1,335 bilhão", declarou. Os recursos vão para a compra de estoque de alimentos, monitoramento dos rios, prevenção e combate a incêndios e programas do Sistema Único de Saúde (SUS) e de aquisição de alimentos.

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