Três ministros do Tribunal de Contas da União (TCU) pediram nesta quarta-feira, 25, o adiamento por 60 dias da análise de processo que apura possíveis irregularidades na licitação para execução das obras de aprofundamento do canal de acesso ao Porto de Santos (SP). Os pedidos foram apresentados por Benjamin Zymler, relator do caso, Rodrigo Pacheco e Odair Cunha.

Zymler justificou o pedido de vista pela existência de controvérsia em torno do tema, que já é objeto de outros processos no próprio TCU e de uma ação em tramitação no Judiciário.

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O ministro também destacou que o contrato com a empresa vencedora da licitação já foi assinado e classificou o caso como um exemplo típico de disputa entre empresas privadas por contratos públicos.

"Existe processo similar a este na relatoria do ministro Rodrigo Pacheco. Mas não somente isso, também existe mandado de segurança na Justiça Federal que foi indeferido e segue em grau de recurso e, relativamente a este processo, já existe contrato assinado com a empresa vencedora da licitação. Mas não somente isso, existem outros fatores. Este é o caso que eu considero um típico exemplo de conflito entre duas empresas privadas em busca de contratos estatais", afirmou durante a sessão.

Rodrigo Pacheco também pediu vista e argumentou que o desfecho de processos relacionados, sob sua relatoria, pode influenciar a decisão sobre o caso. "Há um outro processo cujo desfecho eventualmente pode influir neste recurso, assim como o desfecho desse recurso pode também influir no processo outro a ele correlato", disse.

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Odair Cunha também pediu o adiamento da análise, mas não apresentou justificativa para a solicitação. O presidente do TCU, ministro Vital do Rêgo, concedeu vista coletiva ao processo.