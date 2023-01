Ministros discutem criação de agência de informações agropecuárias

Isadora Duarte (via Agência Estado)

Os Ministérios da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA) estudam a criação de uma agência de informações agropecuárias para atuar no âmbito da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A estruturação da agência foi debatida pelos ministros da Agricultura, Carlos Fávaro, e do MDA, Paulo Teixeira, em reunião na manhã desta quinta-feira, 12, informaram as pastas em nota.

A estrutura de uma agência já vinha sendo defendida por Fávaro, que propõe uma agência aos moldes do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) para disponibilizar informações e previsões de mercado aos produtores rurais.

Além da agência, os ministros discutiram adotar políticas públicas de apoio à comercialização da produção e o compartilhamento de um orçamento entre as pastas.

"Estamos trabalhando alinhados para que os grandes produtores tenham acesso à pesquisa e desenvolvimento tecnológico para continuarem na vanguarda da produção sustentável de alimentos de qualidade e para que os médios e pequenos produtores recebam o devido suporte para produzir e se desenvolverem com excelência", disse Fávaro na nota.

O fortalecimento da produção foi outro assunto debatido entre os ministros. "Tivemos os melhores diálogos possíveis para fazer com que a agricultura familiar e a grande agricultura brasileira caminhem na mesma direção de produzir alimentos saudáveis e baratos para o povo brasileiro e também para a exportação", afirmou Teixeira.