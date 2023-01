Ministro volta a descartar venda de autoridades portuárias

Amanda Pupo (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, voltou a falar nesta sexta-feira, 20, que descarta a venda de autoridades portuárias, como no caso do Porto de Santos. "Não concordo que autoridade portuária seja vendida em hipótese alguma", disse em entrevista à CNN Brasil. Mais cedo, em conversa com a BandNews, ele mencionou também que o governo tem "alternativas mais rápidas" para tirar do papel a obra do túnel seco para ligar Santos a Guarujá.

continua após publicidade .

Na modelagem de privatização do Porto de Santos criada no governo Bolsonaro, a construção do túnel seco era uma das obrigações do operador que arrematasse o ativo.

"Então o túnel vai dar, temos alternativas mais rápidas e mais fáceis do que foi pensado no governo anterior", disse França.

continua após publicidade .

Ele afirmou ainda que o governo Bolsonaro conseguiu privatizar apenas uma autoridade portuária em quatro anos - a Codesa, no Espírito Santo -, mencionando que a pasta está olhando a documentação do caso. "E, além disso, no único país fora que foi feito (privatização), toda a parte de locação dos espaços públicos subiu 900%", disse o ministro.

França também reforçou as críticas ao modelo de concessão de aeroportos, e citou os três pedidos de devolução apresentados pelas concessionárias de São Gonçalo do Amarante, de Viracopos e do Galeão. "No mesmo governo, várias das licitações que foram feitas, sete lotes de aeroportos, para se ter noção hoje três desses aeroportos querem ser devolvidos", disse ele.

Esses aeroportos, contudo, não foram licitados no governo Bolsonaro. Todos os leilões foram efetuados ainda na gestão de Dilma Rousseff (PT). "Os proprietários diga-se de passagem eram autoridades de outros países, veja a incongruência, não estamos desestatizando, mas internacionalizando, como se vendesse pedaço do país para Inglaterra, França. Por que nossa Infraero não pode gerenciar?."