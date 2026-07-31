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Ministro pede acompanhamento após falta de energia em SP e RJ; Aneel faz visita in loco

Escrito por Renan Monteiro (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 16:57:00 Editado em 31.07.2026, 17:08:24
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O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, encaminhou à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) um ofício pedindo o acompanhamento e avaliação de fiscalização sobre a interrupção de energia nos Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. O documento foi encaminhado ao diretor-geral, Sandoval Feitosa, nesta última quinta-feira.

No ofício, o ministro aponta que mais de 1 milhão de unidades consumidoras ficaram sem fornecimento do serviço de energia na quarta-feira, 29. Em nota, a Aneel informou, também na quarta-feira, que está acompanhando os impactos das fortes rajadas de vento que atingiram os Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.

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Naquele dia, segundo informações da Defesa Civil de São Paulo, foram registradas rajadas superiores a 100 km/h em municípios como Taquarituba (117 km/h) e Itanhaém (111 km/h). No Rio de Janeiro, os ventos intensos provocaram ocorrências na rede elétrica e afetaram o fornecimento de energia.

Nesta última quinta-feira, o diretor-geral da Aneel, Sandoval Feitosa, realizou reunião in loco com representantes da Light para acompanhar as providências adotadas para restabelecer o fornecimento de energia em áreas afetadas após fortes vendavais. "O encontro teve como objetivo verificar a mobilização das equipes de campo, os recursos empregados na recomposição da rede elétrica e as medidas emergenciais em andamento para reduzir os impactos à população", informou a agência.

Silveira pediu no ofício de ontem que sejam verificadas, além da diligência das ações adotadas pelas distribuidoras, o cumprimento do plano de contingência existente e das obrigações contratuais das concessionárias. O ministro solicitou também que as medidas adotadas em relação à prestação do serviço pelas distribuidoras sejam relatadas ao Ministério.

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ENERGIA/FALTA/ANEEL/SP/RJ/ACOMPANHAMENTO
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